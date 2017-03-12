 Takasta ikinci aşamaya geçildi – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Takasta ikinci aşamaya geçildi

    Takasta ikinci aşamaya geçildi

    Olympiakos maçından çıkan scout raporları iki transferi ön plana çıktı.

    Bunlardan birisi Oğuzhan Özyakup diğeri ise oldu. Ocak ayından beri konuşulan Tolgay- takası ise Karaiskakis Stadı'nın tribünlerinde farklı bir açıdan masaya yatırıldı. Maçı Sunderland'in menajeri Kees Vos ile beraber izleyen Sunderland scout'ı Hollandalı Hans Gilhaus, olumlu rapor vereceğini iletti. Gilhaus, Vos'a Lens-Tolgay takası için olumlu düşünceleri olduğunu aktardı. Maçtan sonra Beşiktaşlı yöneticileri tebrik eden Vos, Gilhaus'u da bu isimlerle tanıştırdı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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