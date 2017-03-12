 Tabata’dan 3 yıllık imza – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    ’dan 3 yıllık imza

    Tabata’dan 3 yıllık imza
    Bir dönem forması giyen , Katar takımı ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Katar'da 122 maça çıkıp, 63 gol atan, 15 de asist yapan 36 yaşındaki futbolcu, ligde son 2 sezonda skora en çok katkıda bulunanlar arasında. Beşiktaş'a Antep'ten 8 milyon euro'ya gelen Tabata, Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödenen ismi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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