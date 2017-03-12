 Olympiakos moralli geliyor – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    moralli geliyor

    Olympiakos moralli geliyor

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi , Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında karşılaştığı Atromitos'u 2-0 yendi.

    Lider , Yunanistan liginin 24. haftasında, puan tablosunun 8. basamağındaki Atromitos'u konuk etti. Da Costa'nın 36 ve Ansarifard'ın 62. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrılan Olympiakos, ligdeki 3 maçlık yenilgi serisini noktaladı.

    Puanını 54'e çıkaran Olympiakos, 2. sıradaki Panionios ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

    Beşiktaş, 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının rövanşında, 16 Mart Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:16
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