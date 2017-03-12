Olympiakos moralli geliyor
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında karşılaştığı Atromitos'u 2-0 yendi.
Lider Olympiakos, Yunanistan liginin 24. haftasında, puan tablosunun 8. basamağındaki Atromitos'u konuk etti. Da Costa'nın 36 ve Ansarifard'ın 62. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrılan Olympiakos, ligdeki 3 maçlık yenilgi serisini noktaladı.
Puanını 54'e çıkaran Olympiakos, 2. sıradaki Panionios ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Beşiktaş, 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının rövanşında, 16 Mart Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:16
- Biz sana döneriz
Toplam 41
Yorum
KrAlex Gururu varsa kovulduğu bir takıma geri dönüş yapmaz. Bu takıma hoca değil önce iyi bir idare ekibi futbolu bilen yönetim gerekir.
- Yıldız yağacak
Toplam 10
Yorum
Serkan keba Muhteşem fenerbahçe muhteşem birliktelik.savulun fenerbahçe geliyor
- ''Belki affederler''
Toplam 6
Yorum
........ SEVGİLİ MEHMET TOPAL SEN FB DE SANTRAFOR OYNA, BÜTÜN GOLLERİDE ELİNLE AT. NASIL OLSA HAKEM GÖRMEZDEN GELİP SUÇU SENİN ÜZERİNE YIKARAK SIYIRI
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