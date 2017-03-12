Oğuzhan'a 20 milyon
İspanyol ekibi, analist Jesus Olivera’ya izlettirdiği Oğuzhan için harekete geçti. Genç yıldız hakkında A-1 (Transfer edilmesi gereken ilk isim) raporu verilirken, Sevilla’nın 20 milyon euro’yu gözden çıkaracağı öne sürüldü.
SCOUT'LAR ONAYI VERDİ
Bugüne kadar Oğuzhan'ı scout'lara izleten İspanyol ekibi bu kez analist Jesus Olivera'dan rapor istedi. Özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla yıldızlaşan Oğuzhan için Olivera'nın "A-1" raporu verdiği iddia edildi. Bu raporun anlamının Oğuzhan'ın transfer listesine A klasmanından (mutlak transfer edilmesi gereken isim) girdiği, 1'in ise 'Alınması düşünülen bölge için ilk ismin' olması anlamına geldiği bildirildi. Yapılan değerlendirmelerde sonuç Oğuzhan'a Sevilla'nın teklifinin 20 milyon euro'ya kadar çıkabileceği şeklinde oldu.
OZZİE GİDERSE MAİA ALINACAK
Oğuzhan için Sevilla'nın analistinin hazırladığı rapor ve İspanya'dan gelen "20 milyon euro'ya kadar çıkabilirler" sözleri Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Sezon başında Oğuzhan'ın alternatifi olarak düşünülen Fourtinis'i, Olympiakos'un vermemesi yüzünden bir süredir alternatifler üzerinde çalışılıyor. O isimlerden birinin de Brezilya'nın yeni "Altın çocuğu" denilen Santos'tan Thiago Maia olduğu bildirildi. Bir süredir Brezilya'da bulunan ve 19 yaşındaki yıldız adayını yakından takip eden Gökhan Keskin'in olumlu rapor verdiği oyuncu için 5-6 milyon euro'lara kadar çıkılmasının planlandığı bildirildi. Talisca ile beraber oynaması durumunda fiyatını 2-3 yıl içinde 4-5 hatta 7-8'e bile katlayabileceği iddia edilen Maia için Oğuzhan'ın ayrılması durumunda tüm şartların zorlanması yolunda raporların hazırlandığı gelen haberler arasında.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Oğuzhan'a 20 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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