 Oğuzhan'a 20 milyon – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Oğuzhan'a 20 milyon

    Oğuzhan'a 20 milyon

    İspanyol ekibi, analist Jesus Olivera’ya izlettirdiği Oğuzhan için harekete geçti. Genç yıldız hakkında A-1 (Transfer edilmesi gereken ilk isim) raporu verilirken, Sevilla’nın 20 milyon euro’yu gözden çıkaracağı öne sürüldü.

    'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup, performansıyla Avrupa futbol piyasasının aranılan isimlerinden biri olmayı başardı. İlk 11'de sahaya çıktığında kaptanlık pazubandını da takan Oğuzhan için özellikle İspanyol ekibi Sevilla'nın girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. Bu sezon Vazquez'e 15 milyon euro, Correa'ya 13 milyon euro, Ganso'ya 9.5 milyon euro, Kiyatoke'ye de 6.5 milyon euro olmak üzere 10 numara transfer için 44 milyon euro harcayan Sevilla, yeni sezon öncesi 'a kafayı fena halde taktı.

    SCOUT'LAR ONAYI VERDİ
    Bugüne kadar Oğuzhan'ı scout'lara izleten İspanyol ekibi bu kez analist Jesus Olivera'dan rapor istedi. Özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla yıldızlaşan Oğuzhan için Olivera'nın "A-1" raporu verdiği iddia edildi. Bu raporun anlamının Oğuzhan'ın transfer listesine A klasmanından (mutlak transfer edilmesi gereken isim) girdiği, 1'in ise 'Alınması düşünülen bölge için ilk ismin' olması anlamına geldiği bildirildi. Yapılan değerlendirmelerde sonuç Oğuzhan'a Sevilla'nın teklifinin 20 milyon euro'ya kadar çıkabileceği şeklinde oldu.

    OZZİE GİDERSE MAİA ALINACAK
    Oğuzhan için Sevilla'nın analistinin hazırladığı rapor ve İspanya'dan gelen "20 milyon euro'ya kadar çıkabilirler" sözleri Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Sezon başında Oğuzhan'ın alternatifi olarak düşünülen Fourtinis'i, Olympiakos'un vermemesi yüzünden bir süredir alternatifler üzerinde çalışılıyor. O isimlerden birinin de Brezilya'nın yeni "Altın çocuğu" denilen Santos'tan Thiago Maia olduğu bildirildi. Bir süredir Brezilya'da bulunan ve 19 yaşındaki yıldız adayını yakından takip eden Gökhan Keskin'in olumlu rapor verdiği oyuncu için 5-6 milyon euro'lara kadar çıkılmasının planlandığı bildirildi. Talisca ile beraber oynaması durumunda fiyatını 2-3 yıl içinde 4-5 hatta 7-8'e bile katlayabileceği iddia edilen Maia için Oğuzhan'ın ayrılması durumunda tüm şartların zorlanması yolunda raporların hazırlandığı gelen haberler arasında.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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