 Kartal’da Kayseri hazırlığı tamamlandı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Kartal’da Kayseri hazırlığı tamamlandı

    Kartal’da Kayseri hazırlığı tamamlandı
    , karşılaşması hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve 5'e 2 pas çalışması yapan siyah-beyazlılar ardından taktik organizasyonlar gerçekleştirdi. Oldukça neşeli görünen siyah-beyazlı takımda idman yarı sahada yapılan çift kale maç yapıldı. Çalışma şut denemeleri ile sona erdi ve takım kampa girdi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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