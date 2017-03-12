Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Beşiktaş’ın, deplasmandaki Olympiakos maçını tribünden izleyen scout’lar siyah-beyazlıların yıldız futbolcuları için düğmeye bastı.
Fabri: İspanya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü Jose Manuel Ochotorena Fabri'yi beğendi. Asenjo'nun sakatlığında milli takımın kapıları açılabilir.
Tolgay: Sunderland scout'ı Hans Gilhaus maçı Tolgay Arslan'ın menajeri Kees Vos ile takip etti. Raporu olumlu oldu, Jeremain Lens takasının ihtimali daha da arttı.
Oğuzhan: Analist Jesus Olivera izledi ve genç oyuncuya hayran oldu. Sevilla'da hayal kırıklığı yaratan Ganso'nun, yerine 'mutlaka transfer edilmeli' şeklinde bir rapor verdi.
Talisca: Liverpool'un scout'u Jonathan Woodgate, Brezilyalı oyuncuyu beğendi. 25 milyon euro'yu ödeyebilecek İngiliz ekibinin yetkilisini kendine hayran bıraktı.
Aboubakar: Cenk Tosun'u izlemeye gelen Lee Darnbrough, Kamerunlu'ya hayran kaldı. Norwich City, Porto'ya 10 milyon euro'yu ödeyebilir.
Cenk Tosun: 2014-15'te Cenk'e 18 maçta şans veren Bilic, Edin Terzic'i gönderdi. Cenk yedek kalınca; West Ham genç yıldızı sezon sonuna kadar izleme kararı aldı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
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