 Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor

    Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor

    ’ın, deplasmandaki Olympiakos maçını tribünden izleyen scout’lar siyah-beyazlıların yıldız futbolcuları için düğmeye bastı.

    Siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na kalmasının ardından, forması giyen oyunculara olan ilgi de her geçen gün artıyor. Kara Kartal en son deplasmanda Olympiakos ile 1-1 berabere kalırken, Karasiskakis Stadı'nı dolduran scout'lar siyah-beyazlıların yıldızlarına hayran oldular. İşte scout raporlarından sızanlar:

    Fabri: İspanya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü Jose Manuel Ochotorena 'yi beğendi. Asenjo'nun sakatlığında milli takımın kapıları açılabilir.

    Tolgay: Sunderland scout'ı Hans Gilhaus maçı 'ın menajeri Kees Vos ile takip etti. Raporu olumlu oldu, Jeremain Lens takasının ihtimali daha da arttı.

    Oğuzhan: Analist Jesus Olivera izledi ve genç oyuncuya hayran oldu. Sevilla'da hayal kırıklığı yaratan Ganso'nun, yerine 'mutlaka transfer edilmeli' şeklinde bir rapor verdi.

    Talisca: Liverpool'un scout'u Jonathan Woodgate, Brezilyalı oyuncuyu beğendi. 25 milyon euro'yu ödeyebilecek İngiliz ekibinin yetkilisini kendine hayran bıraktı.

    Aboubakar: 'u izlemeye gelen Lee Darnbrough, Kamerunlu'ya hayran kaldı. Norwich City, Porto'ya 10 milyon euro'yu ödeyebilir.

    Cenk Tosun: 2014-15'te Cenk'e 18 maçta şans veren Bilic, Edin Terzic'i gönderdi. Cenk yedek kalınca; West Ham genç yıldızı sezon sonuna kadar izleme kararı aldı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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