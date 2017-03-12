 Durmak yok yola devam – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Durmak yok yola devam

    Durmak yok yola devam

    Süper lig'deki son 3 maçını da kazanan siyah-beyazlı takım, hız kesmek istemiyor. En yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde yer alan , Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada fire vermemek amacında. Quaresma ve Gökhan Gönül'ün cezası nedeniyle forma giyemeyeceği liderde, cezasını tamamlayan Tosic ise kadroda. Atiba ile Atınç sınırda.

    Lider , 'in 24. haftasında bugün ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kartal'da sarı kart cezalıları Quaresma ve Gökhan Gönül, bu maçta forma giyemeyecek. Gökhan'ın yerine Beck sahaya çıkacak. Cenk'i Q7'nin yerine kanada çekecek Şenol Güneş forvete de Aboubakar'ı koyacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın 4 maçlık cezasını tamamlayan Dusko Tosic' de bugün sahada olacak. Öte yandan siyah-beyazlılarda Atınç ve Atiba Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

    BEŞİKTAŞ AÇIK ARA ÖNDE
    Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

    İSTANBUL'DA DA KARTAL
    Siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçtan 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor da deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayseri 14 gol attı. Ayrıca iki takım bu sezon Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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