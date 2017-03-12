Durmak yok yola devam
Süper lig'deki son 3 maçını da kazanan siyah-beyazlı takım, hız kesmek istemiyor. En yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada fire vermemek amacında. Quaresma ve Gökhan Gönül'ün cezası nedeniyle forma giyemeyeceği liderde, cezasını tamamlayan Tosic ise kadroda. Atiba ile Atınç sınırda.
BEŞİKTAŞ AÇIK ARA ÖNDE
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DA DA KARTAL
Siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçtan 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor da deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayseri 14 gol attı. Ayrıca iki takım bu sezon Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
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