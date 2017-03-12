Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları ödüllendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un şampiyon sporcularını ödüllendirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Berfin Altun, Umay Tokcan ve Şaban Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.
Kocalı Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nün makamında gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden şampiyonlara çeşitli ödüller verdi.
Kocalı Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nün makamında gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden şampiyonlara çeşitli ödüller verdi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aydınus elle oynamayı affetmedi
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josef 1 dakikada 10 penalti verse ne olacak.kac tane kirmizi karti es gecti
- Umut Bulut: İlk golü biz atsaydık...
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. boş kaleye gol atamaz geldi bize attı
- Aykut Kocaman: Bir iki hafta içinde kararımı vereceğim
Toplam 9
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ALİ... ANILARDA KAL AYKUT HOCA . HOCA OLARAK ASLA GELME.
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