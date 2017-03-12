 Abou ile Atiba’yı ben de isterim – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Abou ile ’yı ben de isterim

    Abou ile Atiba’yı ben de isterim
    'ın karşısında yıldızlaşan iki ismi Atiba ve Aboubakar, Yunan ekibinin Global Direktörü Christian Karambeu'yu da hayran bıraktı. Fransız spor adamı "Tüm oyunculara saygı duyuyorum, fakat tabii ki ben de Aboubakar ve Hutchinson gibi oyunculara sahip olmak istiyorum. Ancak tüm oyuncuların kalitesine saygı duymalıyız. Başkan Marinakis'in yaptıklarını anlamalı ve mali fair-play kurallarına saygı göstermeliyiz" dedi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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