 3 Dişi Kartal rakibi dağıttı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    3 Dişi Kartal rakibi dağıttı

    3 Dişi Kartal rakibi dağıttı
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 20. haftasında , deplasmanda 'ni 52-49 yendi. Maçı sadece 3 oyuncusunun attığı sayılarla kazanan siyah-beyazlılarda Zellous'un 25 sayısı zaferde önemli rol oynadı. Ayrıca Harding 13, Perovanovic 14 sayı kaydetti. Günün diğer maçında İstanbul Üni., Girne Üni'yi 93-90 devirdi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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