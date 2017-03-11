UEFA finali hayal değil!
Yönetici Ürkmezgil: UEFA’da finalden bahsetmek şımarıklık değil. Artık, finali düşünmeden sahaya çıkarsan ayıp olur.
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini ve bunu başarabilecek güçte olduklarını söyledi. Ürkmezgil, Avrupa Ligi'nde kendilerinden çok daha üstün bir takım bulunmadığını kaydederek, "M. United ve Lyon gibi takımlar var ancak onların karşısında da Beşiktaş var. Bugüne gelene kadar kimleri elemedik. Bu takımın finale inanmaması için bir neden yok. İnanmazsak yanlış yapmış oluruz. Finalden bahsetmek şımarıklık değil. Asıl, finali düşünmeden sahaya çıkarsan ayıp olur" yorumunu yaptı. Ürkmezgil, lig yarışı için de "Ligin garantisi yok. Başakşehir ile aramızda 4 puan fark var. Başakşehir gibi bir takımın takibi varken 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Onlar da iyi oynayan bir ekip" dedi.
KULÜBEDE BİLE ADALETİMİZ VAR
Yönetici Ahmet Ürkmezgil, Olympiakos maçından önce verilen yemekte yurt dışından birçok scout ekibi ve teknik adamlar olduğunu söyledi. Tecrübeli yönetici, "Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun olmak üzere birçok oyuncuyu izlediler. Bu da bize gurur veriyor" derken, takım içinde özellikle yedek kulübesinde adaletin olduğuna sonuna kadar inandığını da sözlerine ekledi.
KULÜBEDE BİLE ADALETİMİZ VAR
Yönetici Ahmet Ürkmezgil, Olympiakos maçından önce verilen yemekte yurt dışından birçok scout ekibi ve teknik adamlar olduğunu söyledi. Tecrübeli yönetici, "Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun olmak üzere birçok oyuncuyu izlediler. Bu da bize gurur veriyor" derken, takım içinde özellikle yedek kulübesinde adaletin olduğuna sonuna kadar inandığını da sözlerine ekledi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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