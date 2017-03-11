Tolgay’a karşılık Jeremain Lens
Olympiakos maçını tribünden izleyen Sunderland’li yetkililerin F.Bahçe’de oynayan Lens’i bonservisiyle vererek, Tolgay Arslan’ı alacakları iddia edildi.
Beşiktaş'ta yılın takası yeniden gündeme geldi... Sunderland'li gözlemcilerin, Olympiakos-Beşiktaş maçını Tolgay Arslan nedeniyle yakından takip ettiği dile getirildi. İngiliz yetkililerin, 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu, önümüzdeki sezon kadrolarına katmak için harekete geçtiği ifade edildi.
LİGDE KALMAYA ÇALIŞIYORLAR
İngiliz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Lens için daha önce Sunderland ile görüştüğü, Beşiktaş'ın hala istemesi durumunda iki oyuncunun takaslanarak transferin gerçekleşme ihtimali bulunduğunun altı çizildi. 19 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alan Sunderland, kalan 11 haftada 6 puanlık farkı kapatarak kümede kalma savaşı veriyor.
LİGDE KALMAYA ÇALIŞIYORLAR
İngiliz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Lens için daha önce Sunderland ile görüştüğü, Beşiktaş'ın hala istemesi durumunda iki oyuncunun takaslanarak transferin gerçekleşme ihtimali bulunduğunun altı çizildi. 19 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alan Sunderland, kalan 11 haftada 6 puanlık farkı kapatarak kümede kalma savaşı veriyor.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Tolgay’a karşılık Jeremain Lens haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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