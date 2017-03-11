 Tolgay’a karşılık Jeremain Lens – Fotomaç – 11 Mart 2017
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HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Tolgay’a karşılık

    Tolgay’a karşılık Jeremain Lens

    Olympiakos maçını tribünden izleyen ’li yetkililerin F.Bahçe’de oynayan Lens’i bonservisiyle vererek, ’ı alacakları iddia edildi.

    'ta yılın takası yeniden gündeme geldi... Sunderland'li gözlemcilerin, Olympiakos-Beşiktaş maçını Tolgay Arslan nedeniyle yakından takip ettiği dile getirildi. İngiliz yetkililerin, 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu, önümüzdeki sezon kadrolarına katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

    LİGDE KALMAYA ÇALIŞIYORLAR
    İngiliz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Lens için daha önce ile görüştüğü, Beşiktaş'ın hala istemesi durumunda iki oyuncunun takaslanarak transferin gerçekleşme ihtimali bulunduğunun altı çizildi. 19 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alan Sunderland, kalan 11 haftada 6 puanlık farkı kapatarak kümede kalma savaşı veriyor.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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