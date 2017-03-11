Rekortmen Aboubakar
Beşiktaş formasıyla Avrupa maçlarında gol sayısını 5’e yükselten Aboubakar, bir sezonda en çok gol atan Quaresma’yı yakaladı. Gözünü 8 gollü Demba Ba’nın rekoruna dikti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Vincent Aboubakar, siyahbeyazlı formayla Avrupa'da etkili bir performans sergiledi. Avrupa kupalarında şimdiye dek 5 kez rakip fileleri havalandıran Aboubakar, bu kulvarda takımının en golcü ismi olarak öne çıktı. Kamerunlu oyuncu, Avrupa kupalarında attığı gollerle şimdiden Beşiktaş'ın tarihinde yer etmeyi başardı.
GOLLERİN %33'ÜNÜ ATTI
Aboubakar Avrupa kupalarında rakip fileleri 5 kez havalandırarak siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli yer tutan Quaresma'yı yakaladı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2010-2011 sezonunda attığı 5 golle Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcular arasında bulunan Quaresma ile aynı sayıya ulaştı. Siyah-beyazlı oyuncu, Quaresma'nın rekorunu egale etmesinin ardından gözünü Demba Ba'nın unvanına çevirdi. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve devre arasında takıma geri dönen Demba Ba, ilk döneminde Avrupa kupalarında 8 gol kaydederek bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncu olmuştu.
Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 15 gol atarken, bunların 5'ini Aboubakar ile buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da şu ana dek takımına yüzde 33,3'lük bir katkı verdi. Beşiktaş, Kamerunlu forvetinin gol attığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.
ÜST ÜSTE 2 MAÇ
Vincent Aboubakar, üst üste iki maçta fileleri havalandırmayı bildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ekibiyle İstanbul'da yaptığı karşılaşmada gol sevinci yaşayan Kamerunlu forvet, son 16 turundaki ilk maçta Olympiakos karşısında da gol buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Napoli'yi 3-2 yendiği maçta iki kez sonuca giden Aboubakar, İstanbul'daki 3-3'lük Benfica sınavında da bir gol atmıştı.
UEFA'DA HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının ardından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Olympiakos maçında şık bir gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, listeye adını yazdırdı. Organizasyonda bu sezon çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar'a, son 32 turu rövanş maçlarının ardından da haftanın 11'inde yer verilmişti.
GOLLERİN %33'ÜNÜ ATTI
Aboubakar Avrupa kupalarında rakip fileleri 5 kez havalandırarak siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli yer tutan Quaresma'yı yakaladı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2010-2011 sezonunda attığı 5 golle Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcular arasında bulunan Quaresma ile aynı sayıya ulaştı. Siyah-beyazlı oyuncu, Quaresma'nın rekorunu egale etmesinin ardından gözünü Demba Ba'nın unvanına çevirdi. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve devre arasında takıma geri dönen Demba Ba, ilk döneminde Avrupa kupalarında 8 gol kaydederek bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncu olmuştu.
Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 15 gol atarken, bunların 5'ini Aboubakar ile buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da şu ana dek takımına yüzde 33,3'lük bir katkı verdi. Beşiktaş, Kamerunlu forvetinin gol attığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.
ÜST ÜSTE 2 MAÇ
Vincent Aboubakar, üst üste iki maçta fileleri havalandırmayı bildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ekibiyle İstanbul'da yaptığı karşılaşmada gol sevinci yaşayan Kamerunlu forvet, son 16 turundaki ilk maçta Olympiakos karşısında da gol buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Napoli'yi 3-2 yendiği maçta iki kez sonuca giden Aboubakar, İstanbul'daki 3-3'lük Benfica sınavında da bir gol atmıştı.
UEFA'DA HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının ardından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Olympiakos maçında şık bir gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, listeye adını yazdırdı. Organizasyonda bu sezon çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar'a, son 32 turu rövanş maçlarının ardından da haftanın 11'inde yer verilmişti.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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