 Kartal hız kesmeden başladı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Kartal hız kesmeden başladı

    Kartal hız kesmeden başladı

    , Olympiakos maçının hamen ardından hız kesmeden Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına da start verdi.

    Maçta forma giyenlerin rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncular ise istasyon, pas ve duran top organizasyonu gerçekleştirdiler. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. İdmanda Caner ve Demba Ba da yer aldı. Hazırlıklar bugün 18.00'deki çalışmayla devam edecek.



    ARAS'A 1 GÜN RÖTARLI KUTLAMA
    'ta, 9 Mart doğumlu 'in doğum günü kutlaması bir gün rötarlı yapıldı. Takım Yunanistan'da olduğu için bir gün sonraya sarkan organizasyonda Aras için antrenman öncesi pasta kesildi. Tecrübeli oyuncu 27 yaşına girdi. Ayrıca dün doğum günü olan takım doktoru Murat Çevik'in de yaş günü kutlaması yapıldı. Teknik heyet ve oyuncular ikiliyi tebrik etti.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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