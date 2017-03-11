Kartal hız kesmeden başladı
Beşiktaş, Olympiakos maçının hamen ardından hız kesmeden Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına da start verdi.
Maçta forma giyenlerin rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncular ise istasyon, pas ve duran top organizasyonu gerçekleştirdiler. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. İdmanda Caner ve Demba Ba da yer aldı. Hazırlıklar bugün 18.00'deki çalışmayla devam edecek.
ARAS'A 1 GÜN RÖTARLI KUTLAMA
Beşiktaş'ta, 9 Mart doğumlu Aras Özbiliz'in doğum günü kutlaması bir gün rötarlı yapıldı. Takım Yunanistan'da olduğu için bir gün sonraya sarkan organizasyonda Aras için antrenman öncesi pasta kesildi. Tecrübeli oyuncu 27 yaşına girdi. Ayrıca dün doğum günü olan takım doktoru Murat Çevik'in de yaş günü kutlaması yapıldı. Teknik heyet ve oyuncular ikiliyi tebrik etti.
ARAS'A 1 GÜN RÖTARLI KUTLAMA
Beşiktaş'ta, 9 Mart doğumlu Aras Özbiliz'in doğum günü kutlaması bir gün rötarlı yapıldı. Takım Yunanistan'da olduğu için bir gün sonraya sarkan organizasyonda Aras için antrenman öncesi pasta kesildi. Tecrübeli oyuncu 27 yaşına girdi. Ayrıca dün doğum günü olan takım doktoru Murat Çevik'in de yaş günü kutlaması yapıldı. Teknik heyet ve oyuncular ikiliyi tebrik etti.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Kartal hız kesmeden başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.