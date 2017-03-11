''İstanbul sesleriyle inlettiler''
Yunan basını, Beşiktaş beraberliğini kaleci Leali’nin hatasına bağlarken “Kara gece, Türkler stadı İstanbul tezahüratıyla inletti” diye isyan ettiler.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turunda Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalması Yunan basınında geniş yankı buldu. Gazeteler ve internet siteleri Beşiktaş'ın performansını överken, siyah-beyazlı takımın attığı golde büyük hata yapan Olympiakos kalecisi Nicola Leali ön plana çıkarıldı. Newsit, "Olympiakos, kalecisinin hatasının bedelini ağır ödedi, adeta zaman durdu!", Kathimerini, "Olympiakos zafere inanıyordu ama Leali maçı hediye etti" ifadelerini kullandılar. Yunan gazeteleri, Beşiktaşlı taraftarların özellikle 'İstanbul' tezahüratlarına Pireli seyircilerin inanılmaz şekilde tepki verdiklerini belirtirken, Etnos da, "Kara bir gece, Türkler stadı İstanbul tezahüratıyla inletti" ifadesini kullandı.
ÇEBİ: 200 KİŞİ BİLE YETTİ!
İkinci Başkan Ahmet Çebi, Olympiakos deplasmanında tribünde olan 200 Beşiktaş taraftarının bile, rakip tribünleri susturmaya yettiğini dile getirdi. Çebi, "İsterdik ki taraftarımız burada olsun ama buradaki taraftar da yeterliydi. 200 kişi tüm stada bedeldi! Beşiktaşlı'nın azı da bir, çoğu da bir" ifadelerini kullandı.
BİR TARAFTARIMIZ BIÇAKLANDI
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan yönetici Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaşlı bir Türk taraftarın bıçaklandığını söyledi. Ürkmezgil, "Birkaç Olympiakos taraftarı Türk kardeşimizi bıçakla yaralamışlar, kendisine dikiş atılmış. Yunanistan'daki bu münferit olaya rağmen biz İstanbul'da Beşiktaş'ın efendiliğini, Türk'ün misafirperverliğini tüm dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.
OLYMPİAKOS KÖŞEYE SIKIŞTI
Yunan medyası, turun artık mucizelere kaldığını belirtirken, "'Olympiakos 1-1'lik sonuçla köşeye sıkıştı, şimdi önde olacaktık ama iş İstanbul'a kaldı" diye yazdılar.
ÇEBİ: 200 KİŞİ BİLE YETTİ!
İkinci Başkan Ahmet Çebi, Olympiakos deplasmanında tribünde olan 200 Beşiktaş taraftarının bile, rakip tribünleri susturmaya yettiğini dile getirdi. Çebi, "İsterdik ki taraftarımız burada olsun ama buradaki taraftar da yeterliydi. 200 kişi tüm stada bedeldi! Beşiktaşlı'nın azı da bir, çoğu da bir" ifadelerini kullandı.
BİR TARAFTARIMIZ BIÇAKLANDI
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan yönetici Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaşlı bir Türk taraftarın bıçaklandığını söyledi. Ürkmezgil, "Birkaç Olympiakos taraftarı Türk kardeşimizi bıçakla yaralamışlar, kendisine dikiş atılmış. Yunanistan'daki bu münferit olaya rağmen biz İstanbul'da Beşiktaş'ın efendiliğini, Türk'ün misafirperverliğini tüm dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.
OLYMPİAKOS KÖŞEYE SIKIŞTI
Yunan medyası, turun artık mucizelere kaldığını belirtirken, "'Olympiakos 1-1'lik sonuçla köşeye sıkıştı, şimdi önde olacaktık ama iş İstanbul'a kaldı" diye yazdılar.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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