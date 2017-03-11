 Gol atmakta zorlanmıyor – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Gol atmakta zorlanmıyor

    Gol atmakta zorlanmıyor
    Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yaptığı 15 karşılaşmanın sadece birini gol atmadan tamamladı. Diğer 14 mücadelede rakip fileleri havalandırmayı başaran Beşiktaş, toplam 22 gole ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde tek sıkıntıyı ise kalesinde gördüğü 23 golle yaşadı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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