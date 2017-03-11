Gol atmakta zorlanmıyor

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yaptığı 15 karşılaşmanın sadece birini gol atmadan tamamladı. Diğer 14 mücadelede rakip fileleri havalandırmayı başaran Beşiktaş, toplam 22 gole ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde tek sıkıntıyı ise kalesinde gördüğü 23 golle yaşadı.