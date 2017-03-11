 ''Çeyrek final tacını 16 Mart’ta takarız!'' – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Çeyrek final tacını 16 Mart’ta takarız!''

    ''Çeyrek final tacını 16 Mart’ta takarız!''

    Başkanı , maçı sonrası soyunma odasında Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.

    Başkan Orman, beraberlik sonrası soluğu soyunma odasında alırken, "İlk 90 dakikayı arzulanan bir skorla bitirdiniz, 16 Mart'ta Çeyrek final tacınızı giyeceğinizden hiç kuşkumuz yok" diyerek oyuncularına sonuna kadar güvendiğini belirtti. Bu arada Başkanı Vangelis Marinakis'in de maç sonu soyunma odasına inerek, "Sert ve iyi bir mücadele verdiniz. Berabere kaldığımız için üzülmeyin, hedeflerimize konsantre olursak yolumuza devam edebiliriz "dediği öğrenildi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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