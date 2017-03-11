''Çeyrek final tacını 16 Mart’ta takarız!''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olympiakos maçı sonrası soyunma odasında Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.
Başkan Orman, beraberlik sonrası soluğu soyunma odasında alırken, "İlk 90 dakikayı arzulanan bir skorla bitirdiniz, 16 Mart'ta Çeyrek final tacınızı giyeceğinizden hiç kuşkumuz yok" diyerek oyuncularına sonuna kadar güvendiğini belirtti. Bu arada Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in de maç sonu soyunma odasına inerek, "Sert ve iyi bir mücadele verdiniz. Berabere kaldığımız için üzülmeyin, hedeflerimize konsantre olursak yolumuza devam edebiliriz "dediği öğrenildi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
''Çeyrek final tacını 16 Mart’ta takarız!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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