Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Taktik çalışmayla devam eden antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, yarın oynanacak maçı beklemeye başladı.
Öte yandan, Beşiktaş'ın Ermeni futbolcusu Aras Özbiliz, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol attı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:58
- G.Saray'da bir sakatlık daha
Toplam 2
Yorum
Kezban Tudor'un antremanından sonra, Değil maçta oynamak, ( Hakan Balta, Chedjou, De Jong, Snejder ) ayakta bile duramaz...
- "Emre Çolak, bu seviyeye çıkabilir"
Toplam 1
Yorum
Berkay İnşallah çıkar
- G.Saray'da bir sakatlık daha
Toplam 2
Yorum
UltrAslan Takım Uyuyordu.. Tudor uyandırdı ayıp etti.. 33 Yaşındaki Hakan Balta, Chedju, De Jong, Snejder bu takımda değil 2. ligde bile oynayamaz...
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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