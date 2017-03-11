 Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

    , Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Taktik çalışmayla devam eden antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, yarın oynanacak maçı beklemeye başladı.

    Öte yandan, 'ın Ermeni futbolcusu Aras Özbiliz, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın 'u 3-0 yendiği maçta 2 gol attı.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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