Beşiktaş ile Kayserispor 42. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçından 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayserispor ise 14 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 4-0 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Son 10 maç

Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2010-2011 Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2

2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1