 Beşiktaş ile Kayserispor 42. randevuda – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş ile Kayserispor 42. randevuda

    Beşiktaş ile Kayserispor 42. randevuda

    İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Beşiktaş'ın galibiyetlerde 24-11, gol sayısında da 63-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da yapılan 20 maçtan 16'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Kayserispor kazandı.

    Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi.

    Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.

    İstanbul'daki maçlar

    Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçından 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

    İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayserispor ise 14 gol attı.

    Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 4-0 kazandı.

    En farklı skorlu galibiyetler

    Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

    Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

    Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

    Son 10 maç

    Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç

    -------------- ---------------------------- ---------

    2010-2011 Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2

    2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

    Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

    2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

    Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

    2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

    Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

    2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

    Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

    2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:43
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