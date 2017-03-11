Beşiktaş ile Kayserispor 42. randevuda
İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Beşiktaş'ın galibiyetlerde 24-11, gol sayısında da 63-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da yapılan 20 maçtan 16'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Kayserispor kazandı.
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi.
Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.
İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçından 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.
İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayserispor ise 14 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 4-0 kazandı.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.
Son 10 maç
Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2010-2011 Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2
2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2
Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0
2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1
Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0
2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3
Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1
2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2
Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0
2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:43
- Mehmet Topal: "Kararı hakeme bıraktım"
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA ANELKA JR.. = MEHMET TOPAL = AZIZ YILDIRIM
- Mehmet Topal: "Kararı hakeme bıraktım"
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Karabük maçında aldığın penaltıyı önceki yıllar sert müdahelelerini de iyi hatırlıyoruz
- Tayfun Korkut beraberlikle başladı
Toplam 1
Yorum
bayern bu adamı nasıl dortmund aldi hala anlamıyorum tam bir kazma bu oyuncu aman bizim takımlar milli takım uzak durun
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