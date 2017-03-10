Vincent Aboubakar en iyi 11'de

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, son 16 turundaki ilk karşılaşmalarda ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı.

Beşiktaş'ın konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kaldığı maçta şık bir gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, listeye adını yazdırdı.

Organizasyonda bu sezon çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar'a, son 32 turu rövanş maçlarının ardından da haftanın 11'inde yer verilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Savunma: Mallo (Celta Vigo), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (Kopenhag)

Orta saha: Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk)

Forvet: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Mbwana Samatta (Genk)



