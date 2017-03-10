Vincent Aboubakar en iyi 11'de
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar da yer aldı.
Beşiktaş'ın konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kaldığı maçta şık bir gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, listeye adını yazdırdı.
Organizasyonda bu sezon çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar'a, son 32 turu rövanş maçlarının ardından da haftanın 11'inde yer verilmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)
Savunma: Mallo (Celta Vigo), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (Kopenhag)
Orta saha: Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk)
Forvet: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Mbwana Samatta (Genk)
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:23
- Arena'da parçalarız!
Toplam 20
Yorum
awentador Olympiakos maçında İlk yarı oynanan ne olduğu belli olmayan pasif futbol neyin nesidir ve bu futbolla o kadar emin olamayız
- Yunan basınının hedefinde kaleci Leali var
Toplam 2
Yorum
12nümero Şu Beşiktaş' a koy Tolga' yı, şampiyonluk gitmezse ben bi şey bilmiyorum. Ömür törpüsü, hala besliyoruz adamı.
- Tolgay Arslan kayboldu!
Toplam 5
Yorum
thebarbaros tolgay beşiktaş'ın futbolcusu değil. top ayağına her geldiğinde tedirgin oluyorum. ileriye değil geriye dönük oynuyor
Vincent Aboubakar en iyi 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.