 Truva yaptılar – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Truva yaptılar

    Truva yaptılar

    Taraftar olaylarının önüne geçmek için verilen karar, siyah-beyazlılar’ı durduramadı. Yaklaşık 200 kadar Beşiktaşlı futbolsever, Karaiskakis Stadı’nda ‘Truva’ yaptı; 90 dakika boyunca hiç susmadılar.

    karşısına Vodafone Arena'ya avantaj taşımak için çıkan , Pire'deki müthiş maçta sürpriz bir destekle karşılaştı. UEFA, yaşanabilecek taraftar olaylarının önüne geçmek amacıyla iki karşılaşmaya da deplasman yasağı getirmesinden dolayı siyah-beyazlı taraftarlar Atina'ya gelememişti. Ancak takımına gönülden sevdalı Kara Kartallar rahat durmadı ve beklenmedik bir şekilde bu yasağı deldi. Daha önce Olympiakos maçı için Atina yolculuğunu yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada duyuran Beşiktaşlılar'ın Karaiskakis Stadı'nda 'Truva' yapacağı kimsenin aklına gelmezdi.

    KARAİSKAKİS'İ İNLETTİLER
    Ancak takımlarına bağlılıklarıyla ün yapan siyah-beyazlılar, UEFA'yı şok eden bir harekat yaptı. Yaklaşık 200 kadar Kara Kartal, 'Truva' yapıp 30 bin Yunanlı taraftar arasına girdi. Beşiktaşlılar hemen Yunan polisi tarafından güvenlik çemberine alındı.

    Aboubakar'ın golünün ardından ateşli Yunan taraftarlar sessizliğe bürünürken, maç boyunca 1 dakika bile susmayan siyah-beyazlı futbolseverler tezahüratlarına başladı. Coşkulu tezahüratlarıyla Yunanlılar'ı bastıran Kara Kartallar, adeta Karaiskakis Stadı'nı Vodafone Arena'ya çevirdi. Bunun üzerine Yunan yetkililer, herhangi bir olay çıkmaması için statta Türkçe anons yapmak zorunda kaldı.



    CANER ERKİN TRİBÜNDE
    Uzun süreli sakatlığının ardından Yunanistan kafilesinde yer alan Caner Erkin, Şenol Güneş tarafından 18 kişilik kadroda tercih edilmedi. Caner'in yanı sıra Ömer, kaleci Utku ve Necip de kadroya giremezken, maçı UEFA listesinde olmadığı halde Atina'ya takımla beraber gelen Ersan Gülüm'le birlikte tribünden izlediler.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:46
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