Truva yaptılar
Taraftar olaylarının önüne geçmek için verilen karar, siyah-beyazlılar’ı durduramadı. Yaklaşık 200 kadar Beşiktaşlı futbolsever, Karaiskakis Stadı’nda ‘Truva’ yaptı; 90 dakika boyunca hiç susmadılar.
KARAİSKAKİS'İ İNLETTİLER
Ancak takımlarına bağlılıklarıyla ün yapan siyah-beyazlılar, UEFA'yı şok eden bir harekat yaptı. Yaklaşık 200 kadar Kara Kartal, 'Truva' yapıp 30 bin Yunanlı taraftar arasına girdi. Beşiktaşlılar hemen Yunan polisi tarafından güvenlik çemberine alındı.
Aboubakar'ın golünün ardından ateşli Yunan taraftarlar sessizliğe bürünürken, maç boyunca 1 dakika bile susmayan siyah-beyazlı futbolseverler tezahüratlarına başladı. Coşkulu tezahüratlarıyla Yunanlılar'ı bastıran Kara Kartallar, adeta Karaiskakis Stadı'nı Vodafone Arena'ya çevirdi. Bunun üzerine Yunan yetkililer, herhangi bir olay çıkmaması için statta Türkçe anons yapmak zorunda kaldı.
CANER ERKİN TRİBÜNDE
Uzun süreli sakatlığının ardından Yunanistan kafilesinde yer alan Caner Erkin, Şenol Güneş tarafından 18 kişilik kadroda tercih edilmedi. Caner'in yanı sıra Ömer, kaleci Utku ve Necip de kadroya giremezken, maçı UEFA listesinde olmadığı halde Atina'ya takımla beraber gelen Ersan Gülüm'le birlikte tribünden izlediler.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:46
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
Truva yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.