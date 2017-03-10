 Tosic geri döndü – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Tosic geri döndü

    Tosic geri döndü
    'ta 'in cezalı, Matej Mitrovic'in de sakat olduğu dönemlerde savunmanın göbeğinde görev alan Atınç Nukan, Olympiakos karşısında yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine stoperde Tosic'e görev verdi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:15
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