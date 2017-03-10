Tolgay Arslan kayboldu!
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki orta saha, 15. dakikada sarı kart gördü ve rövanşta cezalı duruma düştü. 22’de kırmızı görme tehlikesi yaşayan, beklentileri de karşılayamayan Tolgay, ikinci yarıda kenara alındı.
KIRMIZI TEHLİKESİ
22. dakikada sert bir faul yapan tecrübeli futbolcu, ikinci sarıdan atılabilirdi. ilk yarı boyunca etkili olamayan, birçok pozisyonda top kaybı yapan Tolgay'ı Güneş, 46. dakikada kenara aldı. Yerine Oğuzhan girdi. Tolgay maç sonrası, "Maça kötü başladık ama ikinci yarıda toparlandık. Avantaj bizde" dedi.
3'TE 1 FİRE VERİLDİ
Siyah-beyazlı takımda Olympiakos maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Aboubakar, Tolgay Arslan ve Caner Erkin sınırda yer alan oyunculardı. Caner sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı ancak Tolgay kart görerek cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın golünü atan Aboubakar ise kart görmedi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:02
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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