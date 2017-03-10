 Tolgay Arslan kayboldu! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    kayboldu!

    Tolgay Arslan kayboldu!

    Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki orta saha, 15. dakikada sarı kart gördü ve rövanşta cezalı duruma düştü. 22’de kırmızı görme tehlikesi yaşayan, beklentileri de karşılayamayan Tolgay, ikinci yarıda kenara alındı.

    'ın son 16 turunda Yunanistan'ın takımıyla yaptığı maçta, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş kadroda 3 değişiklik yaptı. Güneş, son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynanan maçta olduğu gibi Olympiakos ile dış sahadaki mücadelede de 'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Maçın henüz ilk dakikası içerisinde Aly Cissokho'ya ceza alanı önünde faul yapan Tolgay Arslan, 15'te de Georgios Manthatis'e arkadan yaptığı faul sonrası Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından sarı kart gördü. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu kartla birlikte rövanş maçında cezalı duruma düştü.

    KIRMIZI TEHLİKESİ
    22. dakikada sert bir faul yapan tecrübeli futbolcu, ikinci sarıdan atılabilirdi. ilk yarı boyunca etkili olamayan, birçok pozisyonda top kaybı yapan Tolgay'ı Güneş, 46. dakikada kenara aldı. Yerine Oğuzhan girdi. Tolgay maç sonrası, "Maça kötü başladık ama ikinci yarıda toparlandık. Avantaj bizde" dedi.

    3'TE 1 FİRE VERİLDİ
    Siyah-beyazlı takımda Olympiakos maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Aboubakar, Tolgay Arslan ve Caner Erkin sınırda yer alan oyunculardı. Caner sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı ancak Tolgay kart görerek cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın golünü atan Aboubakar ise kart görmedi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:02
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