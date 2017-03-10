 Şanlurfa’ya set yok – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Şanlurfa’ya set yok

    Şanlurfa’ya set yok
    Voleybol Efeler Ligi'nin 19. hafta maçında Beşiktaş, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi. Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan maçta setler 25-18, 25-13, 25-23 sonuçlandı. 72 dakika süren karşılaşmada siyahbeyazlılar zorlanmadan sonuca gitti.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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