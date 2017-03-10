 Potada heyecan başlıyor – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Potada heyecan başlıyor

    Potada heyecan başlıyor

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maç programı belli oldu.

    Engelsiz Kartallar çeyrek final turunda; İspanya'dan CD Ilunion, Almanya'dan BG Baskets Hamburg ve İtalya'dan MIA Briantea84 Cant&uacute; takımlarıyla yarı finale yükselme mücadelesi verecek. 10-12 Mart tarihleri arasında İspanya'da oynanacak grup müsabakalarında siyahbeyazlılar, grubunu ilk iki sırada tamamlamayı başarırsa yarı final turuna yükselecek. Program şöyle:

    BUGÜN (18.15)
    Baskets Hamburg

    YARIN (21.00)
    Beşiktaş RMK Marine CD Ilunion

    ?PAZAR (12.00)
    Beşiktaş RMK Marine MIA Briantea84 Cantu
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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