Potada heyecan başlıyor
Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maç programı belli oldu.
BUGÜN (18.15)
Baskets Hamburg Beşiktaş RMK Marine
YARIN (21.00)
Beşiktaş RMK Marine CD Ilunion
?PAZAR (12.00)
Beşiktaş RMK Marine MIA Briantea84 Cantu
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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