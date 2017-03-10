 Planımız tutmadı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Planımız tutmadı

    Planımız tutmadı
    Teknik Direktörü Vasilis Vorsatz, karşısında yedikleri golün planlarını bozduğunu ifade etti. Vorsaz, "İkinci yarıya tutuk başladık ve Beşiktaş cezayı kesti. Kazanmalıydık" dedi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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