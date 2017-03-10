Önce siyah sonra beyaz
İlk yarıda 7 şutta 1 isabet bulan Beşiktaş, ikinci yarıda 9 isabetli şutta 4 isabet yakaladı. Takımın isabetli pas sayısı da 233’ten 279’a yükseldi.
9 ŞUTTA 4 İSABET
Mücadelenin ikinci yarısında ilk yarıya göre büyük çıkış yakalayan ve avantajı getiren golü atan Beşiktaş, performans değerlerinde ise ikinci yarıda adeta coştu. Siyah-beyazlı ekip ilk yarıda 7 şut atıp, 1 isabet bulurken, ikinci yarıda ise 9 şut attı ve 4 isabet buldu. Takımın pas sayısı ilk yarıda 273, ikinci yarıda ise 326 oldu. Beşiktaş'ın isabetli pas sayısı 233'ten 279'a, topla oynama yüzdesi % 66'dan % 69'a, kazandığı ikili mücadele sayısı 20'dan 23'e çıktı. Ekibimiz ikinci yarıda üstün olan taraftı.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:17
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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