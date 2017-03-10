 Önce siyah sonra beyaz – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Önce siyah sonra beyaz

    Önce siyah sonra beyaz

    İlk yarıda 7 şutta 1 isabet bulan , ikinci yarıda 9 isabetli şutta 4 isabet yakaladı. Takımın isabetli pas sayısı da 233’ten 279’a yükseldi.

    dün Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj elde ederken, temsilcimiz maçın ikinci yarısında etkili oldu. Karşılaşmaya iyi başlayamayan, etkili ataklar geliştiremeyen, pozisyona giremeyen Kara Kartal, soyunma odasına 1-0 geride getti. Ancak ikinci devre ile birlikte bambaşka bir takım ortaya çıktı.

    9 ŞUTTA 4 İSABET
    Mücadelenin ikinci yarısında ilk yarıya göre büyük çıkış yakalayan ve avantajı getiren golü atan Beşiktaş, performans değerlerinde ise ikinci yarıda adeta coştu. Siyah-beyazlı ekip ilk yarıda 7 şut atıp, 1 isabet bulurken, ikinci yarıda ise 9 şut attı ve 4 isabet buldu. Takımın pas sayısı ilk yarıda 273, ikinci yarıda ise 326 oldu. Beşiktaş'ın isabetli pas sayısı 233'ten 279'a, topla oynama yüzdesi % 66'dan % 69'a, kazandığı ikili mücadele sayısı 20'dan 23'e çıktı. Ekibimiz ikinci yarıda üstün olan taraftı.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:17
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