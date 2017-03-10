 Oğuzhan coşturdu – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Oğuzhan coşturdu

    Oğuzhan coşturdu
    karşısında ilk yarıda varlık gösteremeyen 'ta devrede oyuna giren Oğuzhan Özyakup, kalitesini konuşturdu. Tolgay'ın yerine maça dahil olan Ozi, Kartal'ı kanatlandırdı. Tam bir maestro gibi oynayan Ozi, rakibe top göstermeyen Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biriydi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:04
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