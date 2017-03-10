 Marcelo alkışlandı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
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    alkışlandı

    Marcelo alkışlandı
    defansının önemli ismi Marcelo dün yine görevini tam olarak yaptı. Olympiakos ataklarında adeta duvar olan 29 yaşındaki Brezilyalı, kaptığı topları da oyuna olumlu sokarak tam puan aldı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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