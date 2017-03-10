Kral Aboubakar!
Yunanistan’da attığı golle Kartal’ı kanatlandıran Vincent Aboubakar 5 golle Beşiktaş’ın Avrupa’daki en skorer ismi oldu. Yıldız futbolcu, “Başarımın sırrı inanmak ve özgüveni yüksek tutmak” dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Napoli'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol bulan Aboubakar, Benfica ile 3-3 berabere biten karşılaşmada da 1 gol atmıştı. Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yendiği maçta da 1 gol atan Aboubakar, Avrupa'daki gol sayısını 5'e yükseltip bu alanda Kartal'ın en iyi ismi oldu.
RÖVANŞA İYİ HAZIRLANMALIYIZ
Kartal'ı kanatlandıran Aboubakar, "Maça mental olarak çok güçlü hazırlandık. Golü bulduk ancak henüz iş bitmiş değil. Rövanşa da en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Yardımlaşma çok güçlü. Onların bu inancı ve yardımı beni daha çok inandırıyor" dedi. Kamerunlu, attığı gollerin sırrı sorulduğunda ise "En önemlisi inanmak ve özgüveni yüksek tutmak. Beni onu yapıyorum" yanıtını verdi.
UEFA'DAN YANLIŞ ANONS
UEFA, Aboubakar'ın attığı gol sonrası twitter'da çarpıcı bir hata yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nin hesabından Beşiktaş'ın durumu 1-1 yaptığı belirtilirken, golü atan isim Cambiasso olarak yazıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, bu tweet'e tepki gösterdi. Bunun üzerine yapılan hata düzeltildi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:45
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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