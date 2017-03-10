 Kral Aboubakar! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Kral Aboubakar!

    Kral Aboubakar!

    Yunanistan’da attığı golle Kartal’ı kanatlandıran 5 golle ’ın Avrupa’daki en skorer ismi oldu. Yıldız futbolcu, “Başarımın sırrı inanmak ve özgüveni yüksek tutmak” dedi.

    'ın karşısında 1-0 yenik durumda olduğu anlarda attığı golle Beşiktaş'a tur kapısını aralayan Vincent Aboubakar, takımın Avrupa'daki en golcü ismi unvanını korudu. Maçın ilk yarısında sadece 5 kez topla buluşabilen ve hayal kırıklığı yaratan Kamerunlu yıldız, beklenen patlamayı 53. dakikada yaptı. Olympiakos kalecisi Leali'nin hatalı pasında topu kapan golcü oyuncu, ceza yayına kadar inip meşin yuvarlağı köşeden fileleri yollayıp skoru 1-1'e getirdi ve Beşiktaş'ın tur şansını artırdı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Napoli'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol bulan Aboubakar, Benfica ile 3-3 berabere biten karşılaşmada da 1 gol atmıştı. Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yendiği maçta da 1 gol atan Aboubakar, Avrupa'daki gol sayısını 5'e yükseltip bu alanda Kartal'ın en iyi ismi oldu.

    RÖVANŞA İYİ HAZIRLANMALIYIZ
    Kartal'ı kanatlandıran Aboubakar, "Maça mental olarak çok güçlü hazırlandık. Golü bulduk ancak henüz iş bitmiş değil. Rövanşa da en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Yardımlaşma çok güçlü. Onların bu inancı ve yardımı beni daha çok inandırıyor" dedi. Kamerunlu, attığı gollerin sırrı sorulduğunda ise "En önemlisi inanmak ve özgüveni yüksek tutmak. Beni onu yapıyorum" yanıtını verdi.

    UEFA'DAN YANLIŞ ANONS
    UEFA, Aboubakar'ın attığı gol sonrası twitter'da çarpıcı bir hata yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nin hesabından Beşiktaş'ın durumu 1-1 yaptığı belirtilirken, golü atan isim Cambiasso olarak yazıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, bu tweet'e tepki gösterdi. Bunun üzerine yapılan hata düzeltildi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:45
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