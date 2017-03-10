 Kayseri maçı Cüneyt Çakır’ın – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Kayseri maçı ’ın

    Kayseri maçı Cüneyt Çakır’ın

    'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

    Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak mücadelede 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarın Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak. Cüneyt Çakır bugüne dek 36 maçında görev aldı. Kartal, bu karşılaşmalarda 17 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez berabere kaldı. 10 kez ise sahadan puansız ayrıldı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:26
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