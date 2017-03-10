 Kaptanlar kenara! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Kaptanlar kenara!

    Kaptanlar kenara!
    'ın rakibi 'ta dün ilginç bir detay dikkat çekti. Kaptanlık pazu bandını takan üç isim de kenara alındı. Sahaya kaptan çıkan Botia 64'te oyundan çıktı ve bant Cambiasso'ya geçti. Arjantinli yıldız da 70'te kenara geldi. Onun bandı verdiği Fortunis de 74'te çıktı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:17
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