 Hedefimiz final – Fotomaç – 10 Mart 2017
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HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
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    Hedefimiz final

    Hedefimiz final

    Oğuzhan: İlk maçı iyi geçirdik. Haftaya evimizde oynayacağız. Tabii ki Avrupa Ligi’nde finali hayal ediyoruz ama aramızda bir sohbet geçmedi.

    Beşiktaşlı maç sonrası Avrupa Ligi'nde final oynamayı hayal ettiklerini söyledi. İşte Oğuzhan'ın sözleri: "1-1 iyi skor ama maçın geneline bakınca daha avantajlı bir skor alabilirdik. Evimizde çok güçlü bir takım olduğumuzu herkes iyi biliyor. Evde daha baskılı ve iyi oynuyoruz. Güzel maç olacak. Olympiakos iyi takım. Elimizden ne geliyorsa yapacağız ve tur atlamaya çalışacağız. Ligde veya Avrupa'da olsun adım adım, maçtan maça değerlendirdik her şeyi. Bu turda da öyle. İlk maçı iyi geçirdik. Haftaya evimizde oynayacağız. Tabii ki finali hayal ediyoruz ama aramızda bir sohbet geçmedi. Bu maça odaklanmıştık. Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var."
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:16
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