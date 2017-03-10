Fikret Orman, soyunma odasında kutladı
Şeref Tribününde sakin bir biçimde karşılaşmayı izleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, hakemin bitiş düdüğü ile birlikte tebrikleri kabul etti.
Orman'ı ilk kutlayan eski başkan Serdar Bilgili oldu. Daha sonra tüm yönetim sarmaş dolaş olup soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etti. Orman, soyunma odasında, "İlk 90 dakikayı arzulanan bir skorla bitirdiniz, 16 Nisan'da Çeyrek final tacınızı giyeceğinizden hiç kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.
PROTOKOL TRİBÜNÜNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA SESLERİ
Bu arada maç sürerken protokol tribününde oturan bir grup Beşiktaşlı hep bir ağızdan, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diye bağırdı.
YUNANLI BAŞKAN GÖMLEKLE TURLADI
Öte yandan, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, maç başlar başlamaz kendi özel locasına geçip maçı tek başına izledi. Beşiktaş'ın beraberlik golünden sonra üstünü çıkaran Başkan, karşılaşma sonuna kadar gömlekle bir aşağı bir yukarı turladı.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:48
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 29
Yorum
ADANUS VERİLMEYEN PENALTILAR SAYILMAYAN GOLLER ONLARIN YERİNE SAYSINLAR
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 29
Yorum
naci özden futbolu bir spor olmaktan çıkarıp ölüm kalım mücadelesi gibi bir konuma koyarsanız futbolcuda o golü elle atar,korkudanda olsa.
- Yol ayrımında
Toplam 2
Yorum
kewellllllllll yasinden 500 bin daha düşsünler ister oynasın ister oynamasın sanki takım şampiyon oluyor da birde para istemiş işine geliosa oynasın
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