 Dostluk pekiştirildi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Dostluk pekiştirildi

    Dostluk pekiştirildi

    ve arasında son yıllarda gelişen dostluk, Atina'da da devam etti.

    Sezon başlarında hazırlık maçları yapan ve birbirlerine gösterdikleri misafirperverliklerle dostluklarını pekiştiren iki takımın başkanı dostluk yemeğinde bir araya geldi. Başkan Fikret Orman ve başkanı Evangelos Marinakis'in yanı sıra iki takımın yöneticileri ile Türkiye'den 'ın davetlisi olarak gelen kongre üyeleri de katıldı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:14
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