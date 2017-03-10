 Cambiasso 36’yı sevdi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    36’yı sevdi

    Cambiasso 36’yı sevdi
    'un, Beşiktaş karşısında en tehlikeli oyuncusu 36 yaşındaki Arjantinli Cambiasso oldu. Deneyimli oyuncu 36. dakikada mükemmel bir kafa golü de atarak, takımına katkı verdi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:04
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