Beşiktaş'ın deplasman sevgisi

Beşiktaş, hem Avrupa arenasında hem de ligde oynadığı deplasman maçlarında evini aratmıyor. Siyah-beyazlılar dış sahada sergilediği performansla ligde en iyi konumda yer alırken, Avrupa Ligi'nde de en iyi deplasman takımları arasında gösteriliyor.

Futbolda iç sahada her takım rakibine karşı seyirci avantajını kullansa da, dış sahada alınan puan ya da puanlar başarıya giden yolun en önemli temel taşı olarak gösteriliyor. Özellikle ligde bu kuralın geçerliliği daha çok sonuca yansırken, iki ayaklı maçlarda dış sahada alınan avantajlı skor o takımı her zaman bir adım öne taşıyor.



Ligde deplasman kartalı

Siyah-beyazlı takımın bu seneki başarısının en önemli sırlarından biri de deplasmanda alınan puanlar ya da avantajlı skorlar. Ligde ilk deplasman maçında istediği sonucu alamayan Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile puanları paylaşmıştı. Ancak ardından dış sahada oynadığı maçlarda adeta uçan Kara Kartal, ligde 23 hafta geride kalırken dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 24 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda zirvede.



Avrupa'da deplasman sevgisi

Avrupa arenasında grup maçlarının yanı sıra özellikle iki ayaklı maçlarda dış sahada oynanan karşılaşmalarda alınacak skor da kritik öneme sahip. Beşiktaş, iki ayaklı maçlar öncesi Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda deplasmanda üç karşılaşmaya çıktı. Benfica ile ilk deplasman maçında puanları paylaşan Şenol Güneş'in öğrencileri, ikinci dış saha maçında İtalya'da Avrupa'nın en iyi hücum futbollarından birini oynayan Napoli'yi 3-2'lik skorla devirdi. Grupta doludizgin giden siyah-beyazlılar Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini 6-0'lık skorla Dinamo Kiev'e karşı aldı.

B Grubu'nu üçüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş, Kiev'de oynanan maçı unutturdu ve son 32 turu ilk maçında deplasmanda Hapoel Beer Sheva'yı İsrail'de 3-1'lik skorla mağlup ederek turu cebine koydu. Siyah-beyazlı takım son 16 turunda ise dün gece Avrupa'nın en zor deplasmanlarından olan Olympiakos'un evi Karaiskakis Stadı'ndan Yunan ekibine karşı aldığı 1-1'lik skorla evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajı cebine koyarak Türkiye'ye döndü.



Beşiktaş, bu sezon Avrupa arenasında deplasmanda gösterdiği başarılı performansla Avrupa Ligi'nde deplasmanlarda en başarılı skorları alan takımlar arasında gösteriliyor.