Beşiktaş'ın deplasman sevgisi
Beşiktaş, hem Avrupa arenasında hem de ligde oynadığı deplasman maçlarında evini aratmıyor. Siyah-beyazlılar dış sahada sergilediği performansla ligde en iyi konumda yer alırken, Avrupa Ligi'nde de en iyi deplasman takımları arasında gösteriliyor.
Ligde deplasman kartalı
Siyah-beyazlı takımın bu seneki başarısının en önemli sırlarından biri de deplasmanda alınan puanlar ya da avantajlı skorlar. Ligde ilk deplasman maçında istediği sonucu alamayan Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile puanları paylaşmıştı. Ancak ardından dış sahada oynadığı maçlarda adeta uçan Kara Kartal, ligde 23 hafta geride kalırken dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 24 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda zirvede.
Avrupa'da deplasman sevgisi
Avrupa arenasında grup maçlarının yanı sıra özellikle iki ayaklı maçlarda dış sahada oynanan karşılaşmalarda alınacak skor da kritik öneme sahip. Beşiktaş, iki ayaklı maçlar öncesi Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda deplasmanda üç karşılaşmaya çıktı. Benfica ile ilk deplasman maçında puanları paylaşan Şenol Güneş'in öğrencileri, ikinci dış saha maçında İtalya'da Avrupa'nın en iyi hücum futbollarından birini oynayan Napoli'yi 3-2'lik skorla devirdi. Grupta doludizgin giden siyah-beyazlılar Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini 6-0'lık skorla Dinamo Kiev'e karşı aldı.
B Grubu'nu üçüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş, Kiev'de oynanan maçı unutturdu ve son 32 turu ilk maçında deplasmanda Hapoel Beer Sheva'yı İsrail'de 3-1'lik skorla mağlup ederek turu cebine koydu. Siyah-beyazlı takım son 16 turunda ise dün gece Avrupa'nın en zor deplasmanlarından olan Olympiakos'un evi Karaiskakis Stadı'ndan Yunan ekibine karşı aldığı 1-1'lik skorla evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajı cebine koyarak Türkiye'ye döndü.
Beşiktaş, bu sezon Avrupa arenasında deplasmanda gösterdiği başarılı performansla Avrupa Ligi'nde deplasmanlarda en başarılı skorları alan takımlar arasında gösteriliyor.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:51
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
bjk.li elle atsa ne olur atmasa ne olur..bu iş sahada kalır..sonuçta 4 hakem var biri kenarda..çok normal bir durum..futbolcu profesyoneldir..
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 33
Yorum
köksal futbolcuların bir taraftara toplu saldırmasıda ne demek ayıp be? birde sporcu bunlar.
- Kral Aboubakar!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi Bi atti stad inledi :) 100 Kisi girmisler stada yiktilar ortaligi valla. HELAL OLSUN ÇARSI SANA. TVde Besiktas tezahuratlari dinledik :)
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