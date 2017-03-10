 Beşiktaş’a ceza geldi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    ’a ceza geldi

    Beşiktaş’a ceza geldi

    , 'a ceza kesti.

    Yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında siyah-beyazlı takımın taraftarların kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle Maraton Üst 415 ve 416 bloklara giriş yapan seyircilerin passolig kantlarının bloke edilmesine karar verilmiştir" denildi. Tahkim de daha önce 'a verilen 260 bin TL cezayı 150 bin TL'ye düşürdü.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:13
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