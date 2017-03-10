Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana sahada takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, duran top çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:27
- Arena'da parçalarız!
Toplam 23
Yorum
karra TOLGAY oynasin diyen futbol cahilleri,tolgayi gorduk,ilk yari takim posizyona bile giremedi,bir de ustune takimi 10 kisi birakacakti OGHUZHA
- Aboubakar rekor peşinde
Toplam 1
Yorum
bjkli maaşını çıkarttı yani..
- Tudor bu hafta yok
Toplam 2
Yorum
Mustafa Puan farkı 15 olmuş Beşiktaş napsın sizin tudoru isterse o da çıksın oynasın bize de bundan rakipleriniz ilgilensin :)
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