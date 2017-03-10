 Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 10 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

    Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana sahada takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, duran top çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.