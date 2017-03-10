Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana sahada takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, duran top çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.