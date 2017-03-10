 Avantaj bizde – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Avantaj bizde

    Avantaj bizde

    Deplasmanda beraberliği güneş’i mutlu etti: İlk yarıda tutuk, ikinci yarıda etkiliydik. Galibiyet golüne de çok yakındık. Burada atılan bir golün avantajı var. İstanbul’da taraftarımızın desteğiyle kazanmaya oynayacağız.

    Teknik Direktörü , önünde maç boyunca dengeli bir oyun sergilediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, ilk yarıda yedikleri golde bir anlık hata yaptıklarını belirterek, "Pozisyonu taçla bitirebilirdik ama topu kaptırdık. Sonrasında rakip çok etkili geldi ve gol yaptı. Bu onların 45 dakika boyunca tek tehlikeli atakları oldu" dedi.

    İKİNCİ YARI SÜPERDİK
    Şenol Güneş, ikinci yarıda çok farklı oynadıklarını söyledi ve ekledi: "Orta sahada rakibe baskımızı artırdık ve oyunun üstünlüğünü ele aldık. Ardından golü bulunca takım rahatladı. O anlarda ikinci golü de atabilirdik ama başaramadık. Sonuçta iyi bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum."

    TEDBİRİMİZİ ALACAĞIZ
    Deneyimli teknik adam, rövanş maçında, Beşiktaş taraftarının desteğinin kendilerine önemli bir avantaj olacağını kaydederek, "Olympiakos asla yabana atılacak bir takım değil. Onlara saygı duyuyoruz. Gerekli tedbirleri alacağız. İstanbul'da kesinlikle kazanmaya oynayacağız ama burada attığımız bir golün avantajı var" diye konuştu.

    GÜNEŞ'İN 8'İNCİ BERABERLİĞİ
    Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 15. Avrupa Kupası maçına çıktı. Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar taşıdı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 15 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet alırken, 8 maçtan beraberlikle ayrıldı. 2 kez ise yenildi. Beşiktaş tecrübeli çalıştırıcı döneminde rakip filelere 22 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:08
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