Avantaj bizde
Deplasmanda Olympiakos beraberliği güneş’i mutlu etti: İlk yarıda tutuk, ikinci yarıda etkiliydik. Galibiyet golüne de çok yakındık. Burada atılan bir golün avantajı var. İstanbul’da taraftarımızın desteğiyle kazanmaya oynayacağız.
İKİNCİ YARI SÜPERDİK
Şenol Güneş, ikinci yarıda çok farklı oynadıklarını söyledi ve ekledi: "Orta sahada rakibe baskımızı artırdık ve oyunun üstünlüğünü ele aldık. Ardından golü bulunca takım rahatladı. O anlarda ikinci golü de atabilirdik ama başaramadık. Sonuçta iyi bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum."
TEDBİRİMİZİ ALACAĞIZ
Deneyimli teknik adam, rövanş maçında, Beşiktaş taraftarının desteğinin kendilerine önemli bir avantaj olacağını kaydederek, "Olympiakos asla yabana atılacak bir takım değil. Onlara saygı duyuyoruz. Gerekli tedbirleri alacağız. İstanbul'da kesinlikle kazanmaya oynayacağız ama burada attığımız bir golün avantajı var" diye konuştu.
GÜNEŞ'İN 8'İNCİ BERABERLİĞİ
Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 15. Avrupa Kupası maçına çıktı. Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar taşıdı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 15 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet alırken, 8 maçtan beraberlikle ayrıldı. 2 kez ise yenildi. Beşiktaş tecrübeli çalıştırıcı döneminde rakip filelere 22 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:08
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
Avantaj bizde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.