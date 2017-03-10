 Arena'da parçalarız! – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Arena'da parçalarız!

    Arena'da parçalarız!

    Temsilcimiz, Son 16 Turu ilk maçında Yunan ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal, avının işini İstanbul’da bitirecek!..

    , Son 16 Turu ilk maçında Yunan ekibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, önemli bir avantaj sağladı. Evsahibi ekip Esteban Cambiasso'nun 36'da gelen kafa golüyle 1-0 öne geçerken, Kara Kartallar 53'üncü dakikada Vincent Aboubakar'ın müthiş plasesiyle skora dengeyi getirdi. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlı takım, özellikle, Tolgay Arslan'ın yerine giren Oğuzhan Özyakup ile ikinci yarıda daha organize bir oyun sergiledi.


    0-0'A BİLE TUR BİZİM OLACAK
    Beşiktaş, Aboubakar'ın golünden sonra Quaresma ve Babel ile net fırsatlardan yararlanamadı ancak buna rağmen avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmüş oldu. Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak. Kara Kartal'ın tek hedefi, avının işini İstanbul'da bitirmek. Beşiktaş, her türlü galibiyet ve 0-0 beraberliğe bile tur atlıyor. Karşılaşma 1-1 biterse uzatmaya gidecek. Diğer gollü beraberlikler ve Olympiakos'un galibiyeti, turu Yunan ekibine getirecek.

    DIŞ SAHADA 97. MAÇ 19'UNCU BERABERLİK
    Siyah-beyazlı ekip, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 97. dış saha maçına çıktı. Avrupa'daki dış saha mücadelesine bugüne dek 97 kez çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazanırken, dün akşam 19'uncu beraberliğini aldı. Siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 maçta ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 108 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

    58 SEZON SONRA RESMEN RAKİPLER
    Beşiktaş ile Olympiakos, 58 sezon sonra resmi bir maçta karşı karşıya geldi. 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki ekip rakip olurken, Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması sonrası siyah-beyazlı ekip hükmen galip ilan edilmişti. Her iki ekip, iki kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2015'te Atina'daki hazırlık maçında Olympiakos, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Beşiktaş bu sezon öncesinde Vodafone Arena'daki dostluk maçında rakibini 1-0 yendi. Dünkü mücadelede de kazanan çıkmadı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:29
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