 Alkışlar Atiba’ya – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Alkışlar Atiba’ya

    Alkışlar Atiba’ya
    Pire'de kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkan , yine bildiğimiz gibiydi. Çaykur Rize maçında 102 pasın 100'ünde isabet sağlayıp rekor kıran Kanadalı yıldız, dün gece de resmen gemisini yürüten 'kaptan' gibiydi. Atiba bu sezon 43 maçta ilk 11'de sahaya çıkıp 1 gol attı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:18
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