 Adriano'dan Barcelona örneği – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan Barcelona örneği

    Adriano'dan Barcelona örneği
    Siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncusu , ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyledi. Sambacı, "Futbol dinamik bir oyun. Biraz rahatladığınızda rakip sürpriz yapabiliyor. Bunu Barcelona maçında da gördük. Biz bu sürprize izin vermek istemiyoruz" dedi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:13
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