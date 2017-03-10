Aboubakar rekor peşinde

Avrupa kupalarında şimdiye dek 5 kez rakip fileleri havalandıran Aboubakar, bu kulvarda takımının en golcü ismi olarak öne çıktı.

Kamerunlu oyuncu, Avrupa kupalarında attığı gollerle şimdiden Beşiktaş'ın tarihinde yer etmeyi başardı.

- Quaresma'yı yakaladı

Aboubakar, Avrupa kupalarında rakip fileleri 5 kez havalandırarak siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli yer tutan Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2010-2011 sezonunda attığı 5 golle Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcular arasında bulunan Quaresma ile aynı sayıya ulaştı.

- Demba Ba'nın rekoruna göz dikti

Siyah-beyazlı oyuncu, Quaresma'nın rekorunu egale etmesinin ardından gözünü Demba Ba'nın unvanına çevirdi.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve devre arasında takıma geri dönen Demba Ba, ilk döneminde Avrupa kupalarında 8 gol kaydederek bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncu olmuştu.

- Gollerin yüzde 33,3'ü Aboubakar'dan

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 15 gol atarken, bunların 5'ini Aboubakar ile buldu.

Siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da şu ana dek takımına yüzde 33,3'lük bir katkı verdi.

Beşiktaş, Kamerunlu forvetinin gol attığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

- Üst üste iki maçta gol attı

Aboubakar, ayrıca üst üste iki maçta fileleri havalandırmayı bildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ekibiyle İstanbul'da yaptığı karşılaşmada gol sevinci yaşayan Vincent Aboubakar, son 16 turundaki ilk maçta Olympiakos karşısında da gol buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Napoli'yi 3-2 yendiği maçta iki kez sonuca giden Aboubakar, İstanbul'daki 3-3'lük Benfica karşılaşmasında da bir gol attı.