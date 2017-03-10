Aboubakar rekor peşinde
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da etkili bir performans sergiledi.
Kamerunlu oyuncu, Avrupa kupalarında attığı gollerle şimdiden Beşiktaş'ın tarihinde yer etmeyi başardı.
- Quaresma'yı yakaladı
Aboubakar, Avrupa kupalarında rakip fileleri 5 kez havalandırarak siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli yer tutan Ricardo Quaresma'yı yakaladı.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2010-2011 sezonunda attığı 5 golle Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcular arasında bulunan Quaresma ile aynı sayıya ulaştı.
- Demba Ba'nın rekoruna göz dikti
Siyah-beyazlı oyuncu, Quaresma'nın rekorunu egale etmesinin ardından gözünü Demba Ba'nın unvanına çevirdi.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve devre arasında takıma geri dönen Demba Ba, ilk döneminde Avrupa kupalarında 8 gol kaydederek bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncu olmuştu.
- Gollerin yüzde 33,3'ü Aboubakar'dan
Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 15 gol atarken, bunların 5'ini Aboubakar ile buldu.
Siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da şu ana dek takımına yüzde 33,3'lük bir katkı verdi.
Beşiktaş, Kamerunlu forvetinin gol attığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.
- Üst üste iki maçta gol attı
Aboubakar, ayrıca üst üste iki maçta fileleri havalandırmayı bildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ekibiyle İstanbul'da yaptığı karşılaşmada gol sevinci yaşayan Vincent Aboubakar, son 16 turundaki ilk maçta Olympiakos karşısında da gol buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Napoli'yi 3-2 yendiği maçta iki kez sonuca giden Aboubakar, İstanbul'daki 3-3'lük Benfica karşılaşmasında da bir gol attı.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:37
- Beşiktaş’a ceza geldi
Toplam 1
Yorum
nuri köse federasyon bütçe açıklarını bjk dan giderecek galiba..her hafta ceza..
- G.Saray'ın yeni transferi kontrolden geçti
Toplam 2
Yorum
Gsli Carlos Arroyodan sonra en sevdiğim adamlardan birisi (Sinan gülen baş tacı onları bunlarla kıyaslamam)
- Yol ayrımında
Toplam 7
Yorum
boş hikaye yasinin futbol geçmişine birde sneijdere bak kardeş tamam bu sene sneijder formsuz ama kıyas etme yasin erciyeste 300 bin euro alıyodu.
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