"Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynacakları Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak bir benzetmede bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
Olympiakos ile erken karşılaştıklarını belirten Beşiktaş Başkanı, "Olympiakos ile erken karşılaştık, keşke finalde karşılaşsaydık, isterdim. Beşiktaş kuvvetli bir takım. Olympiakos da Yunanistan'ın en önemli kulüplerinden. Kendi evlerinde kazanmak isteyecekler. Biz de kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz" dedi.
"YUNANİSTAN'IN FENERBAHÇE'Sİ DİYORLAR"
Yanında yer alan kişilerin Olympiakos için "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si" demesi üzerine Fikret Orman, "Olympiakos için 'Yunanistan'ın Fenerbahçe'si diyorlar, o zaman daha da motive olalım" şeklinde bir açıklama yaptı.
Ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Fikret Orman, "Fenerbahçe ile Galatasaray puan olarak uzak olsalar da, son dakikada atıp galip geldiler. Zor bir sezon oluyor, zaten öyle olmasını da bekliyorduk" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile 9 Mart Perşembe TSİ 23:05'te karşı karşıya gelecek.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:59
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
"Yunanistan'ın Fenerbahçe'si" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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