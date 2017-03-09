 Yunanistan medyası Beşiktaş’tan korkuyor – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Yunanistan medyası Beşiktaş’tan korkuyor

    Yunanistan medyası Beşiktaş’tan korkuyor

    Yunanistan basını, Olympiakos'un Beşiktaş karşısında işinin zor olduğu yorumunu yaptı.

    Kathimerini Gazetesi, "Beşiktaş, Türkiye'de çok güçlü bir takım. Avrupa'da da bir sürü başarılara imza attı. Olympiakos'un kazanması için çok çaba harcaması gerekiyor" değerlendirmesini yaparken, Tovima gazetesi Olympiakos'un Osmanlıspor'dan daha güçlü bir rakiple karşılaşacağına dikkat çekti. Sentragoal internet sitesi de, Beşiktaşlıların Olympiakos'un çıkmasına sevindiğini ve taraftarların bu yönde paylaşımlarda bulunduğunu hatırlattı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:17
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