Rövanş maçında forma giyemeyecek
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Olympiakos'a konuk oldu.
Mücadelenin 19. dakikasında Tolgay Arslan, hızlı gelişen atakta rakibi Georgios Manthatis'e arkadan yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
Gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Tolgay, rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ayrıca Tolgay mücadelenin ikinci yarısında sahaya çıkmayarak yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
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