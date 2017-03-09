 Rövanş maçında forma giyemeyecek – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Rövanş maçında forma giyemeyecek

    Rövanş maçında forma giyemeyecek

    son 16 turu ilk maçında , 'a konuk oldu.

    Mücadelenin 19. dakikasında , hızlı gelişen atakta rakibi Georgios Manthatis'e arkadan yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

    Gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Tolgay, rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Ayrıca Tolgay mücadelenin ikinci yarısında sahaya çıkmayarak yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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