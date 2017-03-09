 Prim 100 bine çıkabilir – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Prim 100 bine çıkabilir

    Prim 100 bine çıkabilir
    G.Saray ve Hapoel maçlarından sonra galibiyet primi olarak 75 bin lira dağıtan yönetim, Olympiakos maçı öncesinde de kesenin ağzını açtı. Yunan ekibinin son 16 turunda elenmesi durumda yönetimin 60 bin TL prim belirledi. Tur priminin 100 bin TL'ye kadar yükselme ihtimalinin olduğu da öğrenildi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:31
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