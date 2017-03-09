 Önceliğimiz bu tur – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Önceliğimiz bu tur

    Önceliğimiz bu tur

    Şenol Güneş, UEFA’nın Beşiktaş’ı final için aday göstermesine, “Basamakları tek tek çıkacağız. Önceliğimiz Olympiakos’u eleyip turu geçmek” diye karşılık verdi

    Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, güzel bir maç beklediğini belirterek, "İyi yakın ülkenin futbol takımıyız. Kültür ve futbol költürü olarak birbirimize yakınız. Bu yüzden güzel bir maç olacak" dedi.

    UEFA'nın finalist takımlar için aday olarak Beşiktaş'ı gösterdiği hatırlatılan Güneş, "Zirveye çıkmak için merdivenin basamaklarını tek tek çıkmak gerekiyor. Bizim önceliğimiz bu maç. Önce bu turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

    Geçen sezon Olympiakos'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Konstantinos Fortounis'i gümdeme aldıklarını belirten Şenol Güneş, kadroda olmamasına rağmen kaptanlardan birisi olduğu için Ersan'ı kadroya aldığını, Caner'in durumunun ise iyi olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önceliğimiz bu tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.