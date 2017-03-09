Önceliğimiz bu tur
Şenol Güneş, UEFA’nın Beşiktaş’ı final için aday göstermesine, “Basamakları tek tek çıkacağız. Önceliğimiz Olympiakos’u eleyip turu geçmek” diye karşılık verdi
UEFA'nın finalist takımlar için aday olarak Beşiktaş'ı gösterdiği hatırlatılan Güneş, "Zirveye çıkmak için merdivenin basamaklarını tek tek çıkmak gerekiyor. Bizim önceliğimiz bu maç. Önce bu turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.
Geçen sezon Olympiakos'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Konstantinos Fortounis'i gümdeme aldıklarını belirten Şenol Güneş, kadroda olmamasına rağmen kaptanlardan birisi olduğu için Ersan'ı kadroya aldığını, Caner'in durumunun ise iyi olduğunu sözlerine ekledi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:43
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Önceliğimiz bu tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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