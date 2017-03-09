Önceliğimiz bu tur

Şenol Güneş, UEFA’nın Beşiktaş’ı final için aday göstermesine, “Basamakları tek tek çıkacağız. Önceliğimiz Olympiakos’u eleyip turu geçmek” diye karşılık verdi

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, güzel bir maç beklediğini belirterek, "İyi yakın ülkenin futbol takımıyız. Kültür ve futbol költürü olarak birbirimize yakınız. Bu yüzden güzel bir maç olacak" dedi.



UEFA'nın finalist takımlar için aday olarak Beşiktaş'ı gösterdiği hatırlatılan Güneş, "Zirveye çıkmak için merdivenin basamaklarını tek tek çıkmak gerekiyor. Bizim önceliğimiz bu maç. Önce bu turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.



Geçen sezon Olympiakos'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Konstantinos Fortounis'i gümdeme aldıklarını belirten Şenol Güneş, kadroda olmamasına rağmen kaptanlardan birisi olduğu için Ersan'ı kadroya aldığını, Caner'in durumunun ise iyi olduğunu sözlerine ekledi.