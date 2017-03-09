Olympiakos - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Olympiakos ile Beşiktaş, Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayan mücadelede karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmek istiyor. Kara Kartallar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip oluyor. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah- beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.

3 YILDIZ KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte ilk maç öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan bugünkü maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler. Atina'ya götürülen Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.







STAT: KARAISKAKIS

SAAT: 23.05

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.

OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.