Olympiakos - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos’la kapışıyor. Saat 23.05’te başlayan maç TRT 1’den canlı yayınlanıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Olympiakos ile Beşiktaş, Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayan mücadelede karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmek istiyor. Kara Kartallar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip oluyor. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah- beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.
3 YILDIZ KART SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte ilk maç öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan bugünkü maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler. Atina'ya götürülen Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.
STAT: KARAISKAKIS
SAAT: 23.05
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.
OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:56
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
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